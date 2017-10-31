Nokia Telefonlarındaki Kamera Uygulaması Güncellenecek

Nokia, Lumia cihazlarının kamera uygulamasını Android destekli cihazlarına aktarmaya hazırlanıyor.

Nokia'nın telefonlarını Windows Phone işletim sistemi için çıkardığı dönemden beri en beğenilen özelliği her zaman kamera performansı olmuştu. Gerek yazılım gerekse de donanım olarak muhteşem bir kamera performansı sunan Lumia’ların kamera yazılımı Nokia’nın elinde bulunduğu için binlerce kullanıcı Nokia’nın Android'de de bu arayüze geçmesini istiyordu.

Bu konulara uzun süreden beri tepkisiz kalan HMD sonunda açıklamayı yaparak, telefonların kamera uygulamasına çok yakında bir güncelleme geleceğini doğruladı. Bununla birlikte güncellemenin Lumia kamera arayüzünde bulunan özelliklerle birlikte geleceğini ima ederek kullanıcılarına açık bir kapı bırakan HMD, üst ve orta sınıfta başarılı kamera performansları sunan Android Nokia cihazlarını Lumia yazılımı ile bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

Her ne kadar hoş açıklamalar gelmiş olsa da, HMD’nin güncellemeyi Android 7 Nougat’la beraber sunup sunmayacağı bilinmiyor. Tahminler yeni kamera uygulamasının Android 8.0 Oreo ile birlikte telefona geleceğini öngörüyor. Elinde Android destekli bir Nokia cihazı bulunan kullanıcılar, güncellemeyi kontrol etmeyi ihmal etmesinler.