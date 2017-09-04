HMD Global, kar elde etmekten önce müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çekmek istiyor. Şirketin ürün şefi, bir kullanıcının tweetine verdiği yanıtta tüm Nokia telefonların Android Oreo güncellemesi alacağını açıkladı.

HMD Global’in ürün şefi Juho Sarvikas, en düşük seviye model olan Nokia 3 de dahil olmak üzere tüm Android işletim sistemli Nokia telefonların Android Oreo güncellemesi alacağını duyurdu.

Nokia 3 modeli, Nokia 5 ve Nokia 6 göre daha alt seviye bir işlemci kullandığı için biraz daha geç güncelleme alabilir. Fakat sonuç olarak bir giriş seviye telefonunun son işletim sistemi sürümünü alacak olması, HMD’nin yeniden sadık bir Nokia kullanıcı kitlesi oluşturmak istediğini gösteriyor.

HMD Global daha önce de tüm akıllı telefonların 2 yıl güncelleme desteği alacağını duyurmuştu. Bu da bu yıl piyasaya çıkan cihazların yalnızca Android Oreo değil, gelecek yıl tanıtılacak Android P sürümüne de yükseltileceği anlamına geliyor.