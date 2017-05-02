Darksiders 3 Tanıtım Fragmanı ile Resmi Olarak Duyuruldu!

Uzun bir bekleyişin ardından Darksiders geri dönüyor!

İlk iki oyunu ile oyun severlerin gönlünde taht kuran Darksiders'ın seriye bir yeni oyun ile devam edip etmeyeceği uzun süre merak konusu olmuştu. Daha sonrasında ise Nordic Games, karşımıza 2011'de çıkan ilk oyunun remastered yani yenilenmiş, yeni nesil konsollar için geliştirilmiş versiyonu ile çıkmıştı fakat bu durum, serinin hayranlarını pek memnun etmemişti. Zira serinin hayranlarının asıl istediği şey, yeni bir Darksiders oyunuydu.

Sonunda oyunun geliştiricileri sesimizi duydu. Bir süredir gündemde olan Darksiders 3, bugün yayınlanan tanıtım fragmanı ile resmi olarak duyuruldu. Mahşerin 4 atlısının konu alındığı oyunun ilkinde War(Savaş) ile oynamıştık. İkinci oyunda ise bu kez Death(Ölüm) sahnedeydi. Serinin üçüncü oyununda ise yine mahşerin atlılarından biri olan Fury(Öfke) ile oynayacağız.

2018 yılında gelecek olan oyun PS4, Xbox One ve PC platformlarına sunulacak. Tabii o zamana kadar Microsoft'un Scorpio'su da görücüye çıkmış olacağından oyunun Scorpio için de gelmesini bekliyoruz.