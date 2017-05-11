Hobaa: Galaxy S8 Hoparlörleri Sorun Çıkartıyor!

Samsung’un yeni gözdeleri Galaxy S8 ve S8 Plus hakkında kullanıcılar bir sorun daha gündeme getirdiler: Hoparlör donanımı ses kaybına yol açıyor. Samsung ise problemin donanımsal değil, yazılımsal bir sorun olduğu konusunda ısrarcı.

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın dünyanın çeşitli bölgelerindeki sahipleri, birden azalan ses düzeylerinden şikayet etmeye başladılar. İddialara göre oyun oynarken, müzik dinlerken veya video izlerken sesler aniden azalıp artıyor. Ayrıca bu sorun, aynı şeyleri kulaklık girişinden dinleyince tekrarlamıyor. Böylece bunun bir yazılım değil, hoparlör donanımına ilişkin kronik bir sorun olduğu sonucuna varılıyor.

Bazı kullanıcılar cihazlarını salladıklarında sorunun tekrarladığını belirtince, akla hoparlörleri tutan aparatların ne kadar sıkı olduğu ya da sarsıntılara ne denli dayanıklı olduğu soruları geliyor. En güçlü iddia ise gevşek hoparlör kurulumunun birkaç Samsung teknisyeni tarafından onaylanması olsa gerek.

Bununla birlikte Samsung, ses kayıplarının yazılımsal bir sorun olduğu konusunda ısrar ediyor. Sorundan etkilenen bazı kullanıcıların cihazlarını iade etmek istedikleri söyleniyor. Firmanın kullanıcılara cihazın ön belleğini temizlemelerini ve hatta, cihazları fabrika ayarlarına getirmeleri gerektiği konusunda öneriler verdiği iddia ediliyor. Ayrıca firma tarafından kullanıcılara, cihazı Ayarlar'dan Geliştirici Moduna almaları ve "USB Ses Yönlendirmesini Engelle" seçeneğini aktifleştirmeleri gerektiği de bildirilmiş durumda. Ancak tüm bu işlemleri uygulayan kullanıcılardan birkaçı sorunun aynı şekilde devam ettiğini söylediler.

Akıllı telefonlarının değiştirilmesini isteyen birkaç kullanıcıyı Samsung’un geri çevirdiği bildiriliyor, fakat bu bilgi çok net değil.

Durum ne olursa olsun eğer Samsung'un söz konusu iddialardaki tavrı doğruysa, bu durum şirketin imajına hiç yakışmadı. Ürün kalitesi ve amiral gemisi fiyatıyla böyle bir sorun yaşayan tüketicinin sinir krizine girmesi kuvvetle muhtemel.

Bu arada geçtiğimiz günlerde yayınladığımız Samsung Galaxy S8 sağlamlık testi videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: