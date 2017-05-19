Hobaa: Venom'u Tom Hardy Canlandıracak!

Sony, yeni süper kahraman filmi için efsane bir isimle anlaştı.

5 filmin ardından haklarını elinde bulundurduğu Spider Man'i Marvel'a geri veren ve Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olmasını sağlayan Sony, her ne kadar Spider-Man'in haklarının bir kısmına hala sahip olsa da kendi sinematik evreninde onu kaybetmişti.

Fakat Sony, beklenmedik bir hamle ile Spider-Man'in en popüler düşmanlarından olan Venom'un filmi ile karşımıza çıkacağını, üstelik Marvel'dan ya da Spider-Man'den tamamen bağımsız olacak bu filmin, alışık olduğumuz çizgi roman uyarlamalarından ziyade, daha karanlık ve süper kahraman teması yerine daha bilim-kurgu vari bir şekilde karşımıza geleceğini açıklamıştı.

Tabii açık konuşmak gerekirse Marvel Sinematik Evreni şu an gümbür gümbür Infinity War'a doğru gidiyor. Bir diğer yandan DC Comics, kendi sinematik evreninin ilk meyvelerini vermeye başladı. Fox'a baktığımızda ise Deadpool merkezli bir sinematik evren üzerine gidiyor. Yani uzun lafın kısası Sony'nin tamemen bağımsız bir Venom filmi ne kadar ilgi çeker emin değiliz. Daha doğrusu emin değildik. Ta ki film, başrol oyuncusunu bulana kadar.

-Yukarıda da görebileceğiniz üzere- Sony Pictures tarafından resmi olarak açıklanan bilgiye göre, son yılların en gözde ve en başarılı yıldızlarından olan Tom Hardy, Sony'nin yeni filminde Venom'u canlandıracak.

Yine aynı tweet'te açıklanana göre 5 Ekim 2018'de vizyona girecek filmi şimdiden büyük bir merakla bekliyoruz.