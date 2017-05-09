Hobaa: Yeni Hellboy Filmi Geliyor!

Cehennemin çocuğu Hellboy, beyaz perdeye geri dönüyor!

Beyaz perdede çizgi roman uyarlaması filmlerin yükselişi devam ediyor. Son 10 yıllık sürece baktığımızda başta Marvel'ın olmak üzere çizgi romanlardan beyaz perdeye uyarlanan filmlerin sayısında, gördükleri ilgide ve popülerlikte adeta bir patlama yaşanmış durumda.

Tabii Marvel ve DC Comics beyaz perdede kendi sinematik evrenlerini kurduklarından genel olarak çizgi roman uyarlaması filmler ele alındığında bazı filmler maalesef hakettiği değeri ve yeri bulamıyor. Bu filmlerden biri de şüphesiz Hellboy. Guillermo del Toro'nun yönetmenliğinde, muhteşem iki film ile karşımıza çıkan Hellboy, özellikle ikinci filmi The Golden Army ile çoğu Marvel ve DC filminden başarılı. Fakat dediğimiz gibi popüler kültürde özellikle Marvel'ın ağırlığının olması, Hellboy vb filmlerin geri planda kalmasına sebep oluyor.

Son olarak ikinci filmi ile 2008 yılında vizyona giren Hellboy, usta oyuncu Ron Perlman'ın da tıpkı Ryan Reynolds'un Deadpool'a olduğu gibi bütünleştiği bir roldü. Hatta bir ara Ron Perlman, filmin üçüncüsü için sosyal medya hesaplarından Hellboy hayranlarını gaza getirerek Del Toro'nun dikkatini çekmeye çalışmıştı. Fakat Ron Perlmanlı, Del Torolu bir üçüncü filmin asla gelmeyeceği haberi tüm Hellboy hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Şimdi ise Hellboy'un ateşi, tekrardan beyaz perdede yanmaya hazırlanıyor. İşin tek üzücü yanı ise, yeni projede ne Perlman'ın, ne de Del Toro'nun yer alacak oluşu.

Hellboy'un yaratıcı Mike Mignola, yaptığı resmi açıklama ile, önceki iki filmden bağımsız olarak yani 'reboot' şeklinde yeni bir Hellboy filminin geleceğini açıkladı. Yeni filmde Hellboy'u canlandıracak isim ise, özellikle Stranger Things dizisinden adını sıkça duyduğumuz David Harbour.

Filmin yönetmen koltuğunda Del Toro'nun olmayacak oluşu biraz hayal kırıklığı yaratır nitelikte fakat yeni filmin yönetmeni Neil Marshall'ın da karnesi hiç fena değil. Özellikle popüler dizilerdeki yönetmenliği ile adını duyduğumuz Marshall'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu diziler arasında Game of Thrones, Constantine, Hannibal ve Westworld gibi diziler var. Ayrıca Marshall, korku filmlerindeki yönetmenliği ile de bilinen bir isim.

Yeni filme dair şüphesiz en fazla heyecanlandıran detay ise, filmin son dönemlerde çizgi roman uyarlaması filmlerinde popüler olmaya başlayan R-Rated şeklinde gelecek olması. Hatırlayacak olursanız bu konuda kapıyı Deadpool açmış ve elde ettiği başarı, Logan filminin de R-Rated olarak gelmesini sağlamıştı.

Şu an için filmin vizyon tarihi ya da diğer bilgileri konusunda bir açıklama mevcut değil. Ancak Mignola, filmin duyurusunu yaptığı resmi açıklamada, kısa zamanda yeni bilgilerin de paylaşılacağını belirtmiş durumda.