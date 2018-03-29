Emniyet ekipleri, Çiftlik Bank soygunundan sonra benzer şekilde iş modeline sahip olan bütün oluşumları bir bir çökertiyor. Düzenlenen son operasyonlarda, sosyal medyadan dolandırıcı olmadığına dair sürekli meydan okuyan BB Tarım ve Hayvancılık kurucusu Serkan Erden ve babası gözaltına alındı.

Çiftlik Bank örneği, saadet zinciri yapılanmalarının ülkemizdeki insanların umutlarıyla oynayarak nasıl dolandırıcılık yapılacağını herkese gösterdi. Bu sistemin kopyası olan onlarca şirket, neresinden koparsak kardır düşüncesiyle yola koyuldu.

Çiftlik Bank soruşturmalarının başlatıldığı 2017’nin son aylarında yaptığımız haberlerden dolayı, ileride mağdur olacağından bir haber olan yatırımcılardan ve şirket yetkililerinden mesajlar aldık. Hiç kimse bu duruma inanmak istemiyordu. Aynı şey, Çiftlik Bank’ın maskesi kalkınca diğer şirketler için yaptığımız haberler için de geçerli oldu. İnsanlar yatırım yaptıkları şirketleri savunmaya geçecek kadar güveni nereden aldılar kestirmek çok zor. Fakat gerçekler ortada.

Çiftlik Bank benzerliği ile tanınan ve soruşturma altına alınan Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık şirketi, sosyal medyadan şirket evraklarını paylaşarak, dolandırıcılık yapmadığını kanıtlamaya çaşıyordu. Şirketin kurucusu Serkan Erden kısa bir süre önce “Bizden daha şeffaf bir network firması varsa söz tüm yatırımlarımızı oraya yapacağız. Haydi hodri meydan, dolandırıcı olmayan tüm firmalar açıklasın. Arkadaşlar yatırım yaparken kesinlikle resmi evraklarınızı isteyin” demişti.

İstanbul’da düzenlenen baskınla Serkan Erden ve Konya’da düzenlenen baskında babası Ersen Erden gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vurgun yaptığı şikayetleri üzerine zaten bir soruşturma başlatmıştı. YApılan gözaltılar sonrasında Serkan Erden ve şirketin diğer yöneticisi olan Ersen Erden’in tüm mal varlıklarına el koyuldu. Serkan Erden şirketin Mecidiyeköy’deki ofisinde, babası ise Konya’daki çiftlikte yakalandı. Baba ve oğul sorguya alındılar.

Daha bundan 1 yıl öncesinde Konya’da kurulan bu şirketin, Silikon Vadisi devlerinden daha hızlı büyümesi anlaşılan kimsenin gözüne çarpmamış. Böyle bir büyüme, ülke gündemine ekonomi sayfalarından manşet olarak girmeliydi. Sık sık güvenilirlik vurgusu yapan BB Hayvanncılık ve Serkan Erden, daha önce benzer bir sistemle dolandırıldığını ve neredeyse eşinden boşanma noktasına geldiğini söylemişti.

Sadece 300 TL ve 3 inekle çıkılan yolda, 1 yılda Konya’dan İstanbul’a ofis açmanızı sağlayacak kar, hiç bir işte bulabileceğiniz bir kar değildir.