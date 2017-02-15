Hollanda'da, akıllı telefonlarına dalıp karşı karşıya geçmeyi unutan insanlara yönelik LED Tabela politikası başlatıldı.

Hollanda'daki Bodegraven kentinde, akıllı telefon kullanıcılarını karayolu geçişlerinde uyarmaya yönelik "Plus Işık Hatları" projesi başlatıldı.

Pilot projede, kaldırımlara gömülü LED şeritleri koyuluyor ve telefonlarına bakan insanların görme sırasına yerleştiririliyor. LED ışıkları, trafik ışıklarıyla senkronize şekilde kırmızı veya yeşil oluyor ve gece gündüz fark etmeden yanıyor. LED şeritleri şu anda, test amaçlı olarak birkaç okulun etrafında da kurulu.

Belediye meclisi üyesi Kees Oskam, "İnsanların dikkati akıllı telefonler sayesinde sıkça dağlıyor. Sosyal medyanın, oyunların, WhatsApp'ın ve müziğin çekiciliği harika olmasına harika ama trafik güvenliğinin tehlikeye girmesine neden oluyor: Hükümet olarak bu eğilimi tersine çeviremeyiz, ancak insanları LED şeritlerle uyararak kurtabiliriz." açıklamasında bulundu.