Romen Bir Çete, 500 Bin Euro'luk iPhone Çalarken Yakalandı

Pahalı elektronik ürünleri taşıyan nakliyat kamyonlarına saldıran bir çete, 500 bin euro'luk iPhone çalarken yakalandı.

Hollanda Polisi, bir nakliyat kamyonuna saldırıp 500 bin euroluk iPhone çalmaya çalışan Romen bir çeteyi otoyolda düzenlediği operasyonla yakaladı. 5 üyesi olan çetenin 2015 yılında kurulduğu ve bugüne kadar 17 teslimat kamyonuna saldırdığı düşünülüyor.

Hızlı ve Öfkeli filminden çıkmışcasına taktikler kullanan hırsızlar, kamyonun arkasına sinsice yaklaşıyor, arka kapısını kırıyor ve içeri giriyor. Eğer gerekirse bir başka kişi kamyonun önüne geçerek yavaşlamasını sağlıyor. Kamyonun arkasındaki kör noktaları kullanan çete, böylece kamyon şoförü onları fark etmeden işlerini hallediyorlardı.

Çete genelde iPhone'lar ve iPad'ler gibi pahalı tüketici elektroniği nakliyatlarına saldırmayı tercih ediyor. Polisler henüz hangi araçlarla hangi yüklerin taşındığını nasıl bildiklerini öğrenemedi ancak bir köstebek ile şoförlerin aralarındaki konuşmaları dinledikleri düşünülüyor.