Hollanda'da Seks Karşılığı Ders Yasallaşıyor!

Hollanda'da direksiyon eğitmenleri, teklif edilen kanun kabul edilirse ücretlerini cinsel ilişki karşılığı olarak da tahsil edebilecek.

Hollanda'daki hükümet, öğrencilerin 18 yaşını doldurduğu sürece eğitmenlerin seks karşılığı ders vermesine yasal olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Ard Van der Steur, iki insan karşılıklı rızası olduğu için bu durumun hizmet takasına gireceğine belirtip, seks ile ödemenin önünü açtı.

Muhafazakar Hristiyan Birlik Partisi'nden Gert-Jan Segers, yasanın pratikte uygulanmaması için soru önergesi verdi. Ulaştırma Bakanı Melanie Schultz van Haegen ve Adalet Bakanı Ard van der Steur soru önergesine cevap olarak; "Finansal bir ödemeye karşılık cinsel ilişki ödemesi olarak değil, direksiyon kursuna karşılık, bir hizmet karşılığı olarak bir önerme" olduğunu belirtti.

Gert-Jan Segers (Muhafazakar Hristiyan Birlik Partisi)

Eğer yasalaşırsa Hollandalı şoför eğitmenleri, artık yasal olarak direksiyon kurslarının ücretini cinsel ilişkide bulunarak da tahsil edebilecek. Sizin bu konuda düşünceleriz neler, bizimle paylaşabilirsiniz.