Hollanda'da Sokak Lambaları Otomobil Şarj Edecek

Önümüzdeki yıllarda fosil yakıtlarla çalışan taşıtları yasaklamaya hazırlanan Hollanda'da elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması için yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki sokak lambaları, sokakları aydınlatmanın yanısıra elektrikli otomobiller için "şarj istasyonu" işlevi de görecek. Lahey Belediyesi'ne göre "şarj feneri" adı verilen yeni uygulama ile hem elektrikli araç kullanımı teşvik edilecek hem de kamusal alan daha verimli biçimde kullanılacak. Deneme amacıyla, şehir merkezinde bulunan bir iş parkındaki üç sokak lambası "şarj feneri"ne dönüştürüldü.

Her direkte iki adet şarj ünitesi bulunan şarj fenerlerinde aynı anda 6 elektrikli otomobil şarj edilebiliyor. Lahey Belediyesi, önümüzdeki 6 ay boyunca pilot uygulamanın işleyişini inceleyecek. Projenin başarılı olması halinde kentteki birçok sokak lambası, otomobil şarj ünitesine dönüştürülecek. Belediye sözcüsüne göre şarj feneri, sokak lambası ve otomobil şarj istasyonun ayrı ayrı kullanılmasından daha hesaplı.

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Uygulamanın, ülkedeki diğer kentlerde de hayata geçirilmesi bekleniyor. Özellikle Hollanda'nın başkenti Amsterdam da 2025 yılından itibaren fosil yakıtla çalışan araçları yasaklayacağı için uygulamanın gündemde olduğu bir diğer şehir. Hollanda Meclisi'ndeki siyasi partilerin büyük çoğunluğu, bu yasağın ülke genelinde yaygınlaştırılması görüşünde.

Hükümet, elektrikli otomobil kullanımının yaygınlaştırılması için vergi indirimi dahil çeşitli teşviklerde bulunuyor. Yasak yaygınlaştırılırsa, uygulamanın hesaplılığı açısından tüm ülke çapında kullanılması kaçınılmaz gibi duruyor. Açıkçası biz uygulamayı çok beğendik. Her ne kadar elektrikli arabalar ülkemizde alımı oldukça pahalı olsa da, umarız bu tip uygulamalar ülkemize de gelir.