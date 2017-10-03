Hollanda da Nükleer Felakete Karşın İyot Tableti Dağıtılacak

Bir takipçimizden aldığımız bilgilere göre, Hollanda hükümeti, olası bir felakete yönelik önlem olarak 9-16 Ekim arası vatandaşlarına iyot tableti dağıtacak.

Bir takipçimizden gelen bilgi aracılığıyla haberimiz olduğu ve bizi şaşırtan ilginç bir bilgiye geçelim. Takipçimize göre Hollanda hükümeti, vatandaşlarına "olası bir nükleer felakete" karşı kendi stoklarında bulunan iyot tabletlerini herkesin evindeki ecza dolabında bulunması amacıyla tamamiyle ücretsiz bir şekilde dağıtıyordu. Biz de durumu araştırdık ve aslında bir takım aşırı iddialar yer alsa da durumun pek de öyle olmadığını gördük.

Öncelikle Hollanda hükümeti ilk olarak bu kararı 30 Nisan 2016'da almış. Ancak bu karar alınmasına rağmen tam tarih yakın bir zamana kadar belirtilmemiş. Ancak karara göre tüm sorunun sebebi Hollanda'da veya Hollanda'nın yakın sınırlarında bulunan nükleer santraller olarak geçiyor. Öncelikle bu kararın aslında Roosendaal, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel ve Bergeijk belediyeleri için alındığını söyleyebiliriz. Bunun sebebi ise bu şehirlerin hem Hollanda sınırları içerisindeki tek nükleer santral olan Borssele köyündeki nükleer santrale ve Hollanda sınırına yakın bulunan Tihange ve Doel nükleer santralleri ile Almanya’daki Emsland Nükleer Santrali'ne 20 km'lik bir çapın içerisinde bulunması.

Yani ilk kararın sebebi önlem. Ancak bizi asıl endişelendiren Nisan 2016'da alınan karar 2017 yılında uygulamaya geçirilirken, vatandaşlara verilen bilgi kartlarında "olası bir nükleer savaş" ibaresinin bulunması. Yani baştaki endişe sebebi nükleer santrallerin olası bir nükleer sızıntısına karşı önlem almak amaçlıyken, şimdi bir de son dönemlerdeki uluslararası endişelerle birlikte bu hapların amacının artık "olası bir nükleer savaşa karşı önlem" haline gelmesi.

"Hollandalı bir haber sitesine göre, nükleer reaktörlerin bir felaket anında etki edebilecekleri bölgeler ve iyot tabletlerinin dağıtılacağı yerler"

Fakat tüm bu durumların içerisinde de başka bir ilginç durum daha var. İyot tabletlerinin "insanların hücrelerine zarar veren radyoaktif ışımalara karşı koruma sağlaması" aslında tam anlamıyla kanıtlanmış bir hipotez değil. Hatta bu karar Hollanda Hükümeti tarafından alındığı tarihlerde de, Greenpeace'in iyot tabletlerinin hükümetin iddiasının aksine radyoaktif felaketlerde hiç bir işe yaramayacağı. Ancak Hollanda hükümeti bu hapların olası bir nükleer felaket oluştuktan sonra 8 saat içerisinde içilmesi gerektiği ve bu tabletlerin kanser riskini azalttığı yönünde.

"Hollanda'daki takipçimizin gönderdiği, Hükümetin 9-16 Ekim arası iyot tabletlerini dağıtacağına dair bilgi broşürü"

Açıkçası bizim araştırmalarımıza göre Hollanda hükümetinin bu tabletleri dağıtırken, amaçladıkları şeyler tam anlamıyla belli değil gibi duruyor. Yine de Hollanda'da yaşayan takipçilerimize buradan bize de yorumlarda bilgi vermelerini rica ediyoruz. Diğer takipçilerimize de şunu soruyoruz: Sizce iyot tabletlerinin dağıtılma sebebi ne? Olası bir nükleer reaktör felaketine karşın, erken bir önlem mi, yoksa bu gelebilecek bir nükleer savaşın habercisi mi?