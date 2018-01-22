Hollanda Hükumeti Hacklenmeye Karşı Aptal Telefona Güveniyor

Hollanda hükumeti, herhangi bir siber saldırıya karşı önlem olarak Sectra Tiger/R adlı yalnızca arama ve SMS özelliği bulunan 'aptal' telefona geçiş yapıyor.

Yurt dışı seyahatleri sırasında herhangi bir güvenlik tehtidine karşılık akıllı telefonlarını ‘evlerinde’ bırakan Hollanda’da hükumet yetkilileri, iletişim ihtiyaçlarını gidermek için yanlarına herhangi bir internet bağlantısı ve uygulama desteği bulunmayan Sectra marka telefonu alıyorlar.

Standart bir Samsung Android telefon temelli olan Sectra Tiger/R, bir Android telefondan oldukça uzak özellikler vaat ediyor. Cihazda yalnız sesli görüşme ve metin mesajlaşma özelliği bulunuyor. Ayrıca kayıtlı ve güvenli ağlar üzerinden veri aktarımı gerçekleştirmek de mümkün.

Sectra’nın web sitesinde yazdığı bilgilere göre Tiger/R herhangi bir tüketici için geliştirilmedi. Cihaz hükumet yetkilileri gibi üst düzey makamları herhangi bir siber saldırıdan korumak amacı ile geliştirildi. Cihazda üst düzey güvenlik için ses, metin ve donanım tabanlı şifreleme bulunuyor.

Hollanda Başbakanı olan Mark Rutte, yurt dışı seyahatlerinde güvenlik için böyle bir cihaz kullandığını açıkladı. Ayrıca İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld de güvenlik için Sectra telefon kullanmaya başladı. İlerleyen dönemde tüm Hollandalı yetkililerin yurt dışı seyahatlerinde Sectra telefon kullanmaları zorunlu hale gelecek.