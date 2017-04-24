Mimar Changiz Tehrani, emojilerin 21. yüzyılın en bilinen ikonları olacağına inandığı için, Hollanda'nın Amersfoort kentinde inşa edilen bir binada, 22 farklı emojinin dekorasyon olarak kullanılmasına karar verdi.

The Verge ile yaptığı röportajında, Mimar Tehrani "Klasik mimaride, yapıların kral, kraliçe ya da buna benzer şeylerin heykelleri ile süslendiğini; dolayısı ile süs olarak emojilerin de kullanılabileceğini" dile getirdi. Mimar aynı zamanda bundan 10-20 yıl sonra insanların "Binasına bakıp; hey o dönemde bu emojiler vardı! Hatırlıyorum." diyeceklerini düşündüğünü ifade ediyor.

Tuğla sütunlarla inşa edilmiş bina, beyaz betondan kirişlerin üzerindeki emojileriyle etraftan geçen insanların ilgisini oldukça çekmişe benziyor. İnşaası 2015 biten, emojileri ise geçtiğimiz yaz eklenen bina, zemin katı ile dükkanlara; üst katlarıylaysa kütüphane, tiyatro ve bir okula ev sahipliği yakmakta. Mimar, binanın yalnızca ön yüzlerine koyulmuş emojilerinin biraz da binada çok fazla genç insan bulunmasıyla alakalı olduğunu söylüyor.

Hollandalı firma Attika Architekten için çalışan Tehrani, "Buradaki insanların çoğu genç insanlar ve aralarında olan yeni bir şey var: Emojiler!" diyor ve ekliyor "Öğrenciler, proje tamamlandıktan sonra meydanda oturup; öğle yemeklerini yerken binanın fotoğraflarını çekiyorlardı. Özellikle onlar çok beğendi bu fikri. Sıkıcı bir binayı daha eğlenceli hale getirdiğimi düşünüyorlar."