Hollanda Polisi, Microsoft’a ‘Yanlışlıkla’ 3 Milyon Euro Ödedi!

Hollandalı polisleri, yanlışlıkla satın aldıkları yaklaşık 3 milyon euro değerindeki Office paketleri için açtıkları davayı kaybettiler.

Microsoft, Hollandalı polisler sayesinde 4 ayak üstüne düştü desek abartmış sayılmayız. Gerçi söz konusu para Microsoft için ‘çerez’ sayılabilecek bir rakam, fakat yine de bu gelişmenin şirketi memnun ettiğini düşünüyorum.

2008 yılında bir Hollandalı asker, yanlışlıkla 13.665 adet lisans istedi. Bu sipariş hatalı olmasına rağmen idarenin gözünden kaçtı ve Microsoft’a yazılımların karşılığı olarak 2.961.029 euro ödendi.

Hatanın daha sonra farkına varan Hollanda polisi siparişin iptali ve ödenen paranın iade edilmesi için dava açmış olsa da Lahey’deki mahkeme, kararı Microsoft’un lehine verdi.

Bu haber, geçmişte yaşanan bir başka başarısızlığın da gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. Hollanda polisi 2005 yılında başka bir hatalı siparişten dolayı 765 bin euro ödemek zorunda kalmış, Microsoft ise geri ödeme zorunluluğu olmamasına rağmen söz konusu ücreti geri iade etmeyi kabul etmişti.

Bir önceki davaya tekrar dönecek olursak Hollanda polisi, mahkemenin aldığı kararı temyiz etmeyeceğini açıklamış. Bu da yaptıkları hatayı (ya da başarısızlığı, artık nasıl derseniz) kabul ettikleri anlamına geliyor. Sonuç olarak bir hata, Microsoft’un kasasına legal yollarla 3 milyon euro’nun girmesini sağladı. Şirket kendi arasında kesin ‘böyle hataya can kurban’ diye makara yapıyordur, ne dersiniz? :)