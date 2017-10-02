Hollanda, gemilerini çok ilginç bir girişimle, teknolojinin son harikalarından 3D yazıcı ve tarayıcı teknolojisini kullanmaya başladı. Peki niye koskoca gemiler ufacık 3B yazıcılarla taratılmaya başlandı?

Hollanda Deniz Kuvvetleri, ülkenin kraliyete bağlı olan askeri kuvvetlerinden. Gemilerinin bakımını da MKM (Marinebedrijf Koninklijke Marine) adındaki bir şirkete yaptırırlar. Teknolojinin gün geçtikçe nesnelerle daha çok etkileşim kurduğu günümüzde 3 boyutlu yazdırma teknolojilerinin geldiği noktayı biliyoruz. MKM ise neredeyse bir el boyutundaki taşınabilir 3B tarayıcıyla, Holanda donanmasının gemilerini taramaya başladı.

Proje, gemi imalatı ve deniz taşımacılığı üzerine çalışan bilirkişilerden tam not alıyor, çünkü gemi bakımı ve parça imalatını önemli ölçüde hızlandırması bekleniyor. Gemilerin bazı kısımlarına ait 3B CAD tasarımları ve bunların dijital dosyaları bulunmadığından bu taramalar, sadece referans sağlamayıp üretimde de önem taşıyacaklar.

Gemilerin taranması için Artec marka tarayıcılar kullanılıyor. Eva ve Spider 3D modelleri, el boyutlarında ve kolaylıkla taşınabilen cihazlar. Izgara desenli lazer ışınlarıyla yüzeyin her özelliğini algılayan projektörlere sahipler ve kısa sürede taranılan bölgeleri dijital ortama aktarıyorlar.

Oyunun kurallarını değiştiren şey, tersine mühendislik:

MNK’nın koordinatörlerinden Ben Jansen, bir demecinde “3B taramayı kullanmak için haftalarca hazırlandık. Geleneksel işlemler, çok sayıda ölçüm aracına ihtiyaç duyduğumuz yoğun çalışma gerektiren bir dizi eyleme sahipti. Bu yöntemle tersine mühendislik yapıyoruz.” dedi.

Artec 3D, bu projeyi savaş sanayisinde daha geniş alanlarda uygulamanın mümkün olacağı görüşünde. Çünkü savunma amaçlı üretilen gemi ya da silahların hiç hata payları yok ve geleneksel yöntemler onlarca aşamaya sahip olduklarından hata yapmaya çok elverişli durumdalar.

Hollanda donanmasının bütün gemilerini taramayı planlayan şirket, metalden 3B olarak çıktı almak için de girişimlere başlamış. Bu yılın başında dünyanın önde gelen uçak üreticisi Boeing, 787 Dreamliner jet uçağının inşasında 3B baskılı titanyum kullandığını söylemişti ve metal malzemelerle çıktı alınabilen 49.900 dolarlık yazıcısını duyurmuştu.

Tersine mühendislik işlemleri her zaman eğlenceli olmuştur. Kuşkusuz 3B yazıcı teknolojilerinin daha da gelişmesiyle, spesifik materyal üretimi yaygınlaşacaktır. Her ne kadar savunma sanayisi bu işin başlangıcı olsa da, insanlık tarihinde birçok öncü teknoloji önce savunma sanayinde kullanılmıştır.