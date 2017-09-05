Hollandalı İstatistikçiler: Maksimum İnsan Ömrü 115 Yıl!

Hollanda'da iki üniversitenin ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucunda insan ömrünün en fazla 115 yıl olabileceği sonucuna varıldı.

Hollanda’nın Tilburg Üniversitesi ve Erasmus Üniversitesi’nden istatistikçiler, maksimum insan ömrünü hesaplayabilmek için bir araştırma yürüttüler. Araştırmacıların yayınladıkları rapora göre insan ömrü en fazla 115 yıl olabiliyor.

Uç değer teorisine dayanarak yapılan çalışmada, 94 yaş ve üzeri Hollandalı insanların ölüm tarihlerinden oluşan bir bilgi havuzu oluşturan ekip, maksimum insan ömrünün 115 yıl olabileceğine karar verdi. Bu süre kadınlar için 115.7 iken erkekler için 114.1 yıl olarak açıklandı.

İstatistikçiler, tıbbın her gün daha da gelişmesine rağmen insan ömrünün son 30 yılda neredeyse hiç uzamadığını belirttiler. Araştırmacılara göre 95 yaşına ulaşabilen insan sayısında gözle görülür bir artış yok.

Bu çalışma elbette ki yalnızca günümüz için geçerli. Bundan 100 yıl sonra bambaşka sonuçlar elde edebiliriz. Ayrıca şu ana kadar en uzun süre yaşamış insan olan Jeanne Calment, 122 yaşında vefat etmişti. Çalışmada bir miktar sapma olması mümkün.