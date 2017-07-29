Hollandalılar Neden Otomobil Kapılarını Böyle Açıyorlar?

Yapılan araştırmalarda, Hollandalıların "Dutch Reach" yöntemiyle otomobil kapılarını açtıkları ortaya çıktı. Bununsa altında önemli bir neden yatıyor.

Meydana gelen trafik kazalarının başlıca nedenleri sürücü veya yolcu kaynaklı dikkatsizlik sonucunda oluşan hatalardır. Özellikle trafikte dikkatsiz sürücülerin neden olacakları kazalar, oldukça büyük olabiliyor ve birçok aracı kapsıyor. Park edilmiş veya duran bir arabanın kapısının aniden veya dikkatsizce açılması da arkadan gelebilecek sürücüye zor anlar yaşatabiliyor. Bu durumdan elbette tek taraf zarar görmüyor.

Tam da bu noktada Hollanda'dan bir çözüm geliyor. Hollanda bu sorunu gerçekten de ciddiye almış olmalı ki bu soruna bir çözüm getirmiş. Hollanda'nın çözümü aslında oldukça basit ve “Dutch Reach" olarak adlandırılıyor. Bu durumda da sürücüler, dünyadaki diğer sürücülerin aksine, otomobil kapılarını vites kullandıkları elleriyle açıyorlar.

Bu yöntem, ciddi anlamda kazaları önlüyor. Hatta o derece önemli ki, Hollanda'da sürücü kurslarında bu yöntem öğretiliyor. Elbette birçok kişi tarafından kabul edilip kullanıldığı için daha sağlıklı bir seyahat ortamı oluşuyor.

“Dutch Reach” tekniğini aşağıdaki videodan görebilirsiniz.