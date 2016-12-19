Hollywood Filmlerini Geride Bırakan Dağ 2, 2016’nın En Çok İzlenen Filmi Oldu!

Box Office Türkiye’nin paylaştığı listeye göre Dağ 2, Türkiye’de vizyona giren birçok Hollywood filmini geride bırakarak yılın en çok izlenen filmi oldu.

Dağ 2, Türk sinema tarihinin son yıllarda adından en fazla söz ettiren filmi sıralamasında tartışmasız bir numara. Zira 4 Kasım’da vizyona girmiş olmasına rağmen birçok filme nazaran ciddi bir gelir elde eden film, IMDB’den aldığı 10 üzerinden 10 puan ile kalitesini zaten göstermiş durumda.

Box Office Türkiye, Dağ 2’nin başarısının yalnızca elde ettiği gelirden ibaret olmadığını, vizyona 1.5 ay önce girmesine rağmen bu yılın en çok izlenen filmi olduğuna dair yıllık izlenme rakamlarını açıkladı.

2 milyon 422 bin 60 seyirciyle 2016’nın en çok izlenen filmi olan Dağ 2’yi 2 milyon 7 bin 8 seyirciyle -buraya dikkat- ‘15 Ocak’ta vizyona giren’ Kardeşim Benim filmi takip ediyor. Yani bu iki film tam tersi tarihlerde vizyona girmiş olsaydı, aralarındaki fark 400 bin değil de 4 milyon civarında olurdu diye tahmin ediyorum.

İlk 20 film dışında yılın tüm filmleriyle ilgili verilere şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.