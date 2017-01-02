Hollywood'un Adını Topluma 'Gereksiz' Bir Mesaj Vermek İçin Hollyweed Olarak Değiştirdiler!

Bazı aklı evvel kişiler, Lee dağında bulunda ünlü Hollywood yazısını birkaç ufak ekleme ile değiştirerek, topluma ilginç bir mesaj verdi.

2017 yılı pek çok gelişmeye gebe. Her yıl olduğu gibi bu yılda; hem iyi, hem kötü hem de komik şeyler vuku bulacak. Los Angeles'ın en bilinen simgelerinden biri garip bir barbarlık veya eylemcilerin deyimiyle "evrimsel" bir değişime uğradı.

Eylemciler, iki "O" harfini küçük afişlerle "E" harfine benzetti ve Hollywood'un 2017 yılında Hollyweed olarak anılmasını sağlamaya çalıştılar. Weed, İngilizce'de "kenevir" gibi anlamlar taşıyor. Kısacası bu eylemi gerçekleştiren kişiler kenevir ve benzeri maddelerin, eyalette yasal olmasını kutluyor.

Los Angeles Times'ın raporuna göre eylem, Cumartesi akşamı gerçekleştirilti. Yani yeni yıla girerken tarihi simgeyi değiştirerek, topluma mesaj verilmeye çalışıldı. 8 Kasım 2016'da toplanan eyalet meclisi, bahsi geçen maddenin; 21 ve 21 yaş üstü kişiler için yasal olduğuna ve denetimli satışına izin verdi. Kenevir kullanımı yüzde 43'lük hayır, yüzde 57'lik evet oyu ile yasalaştı. Kanunda, 2018 başından itibaren lisanslı alım-satım kabul edildi. Böylece, Amerika'daki reşit vatandaşlar kamu dışı özel alanlarda kullanım gerçekleştirebilecek. Sadece Kaliforniya'da değil Alaska, Colorado, Maine, Massachusetts, Oregon, Washington ve Nevada'da da kanun yasalaşmış durumda.

Yine de, narkotik birimi bu garip eylemi hoş karşılamadı ve anında harekete geçti. Öncelikle, tarihi simge eski haline getirildi. Ayrıca soruşturma başlatıldığı da ifade ediliyor.