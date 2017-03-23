Hollywood yapımı 'Spectral' filminde düşman karakterin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile benzerliği TRT1'deki 'Gündem Ötesi' programına konu oldu.

Pelin Çift'in sunduğu ve TRT 1'de yayınlanan 'Gündem Ötesi' isimli programda çok ilginç bir konu gündeme geldi. Çift, Hollywood yapımı Spectral isimli filmde 12 saniye boyunca görünen gizli düşman figürünün Recep Tayyip Erdoğan'ı andırdığını öne sürdü.

O görüntü:

Belirtilene göre filmin 1:36:20. dakikasında başlayan sahnede Amerika Birleşik Devletleri ordusunun yok ettiği bir düşman figürü beliriyor. Görünmez olan ve dumanların arasında yüzü net olarak görülemeyen düşman, 12 saniye boyunca ekranda kalıyor ancak asıl iddiaya göre bu karakter Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı andırıyor.

Filmin hikayesi de aslında günümüzdeki siyasi hayattan uzak ve bizi bilim kurgu dünyasına gönderiyor. Filmde ABD ordusu düşman ülkeyi yok etmek için bir plan kuruyor ve yok etmek için saldırdığı ülkede sadece elektromanyetik sistemlerle görülebilen bir düşmanla savaşıyor. Olayların sonunda ise bu düşman, saldırganların hepsini öldürüyor ve küçük bir sima ekranlara yansıyor.

Pelin Çift'in programından konuyla ilgili kesiti hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: