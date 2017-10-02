Animasyonlarıyla Snapchat’e Kafa Tutan AR Uygulaması: Holo

Apple’ın ARKit teknolojisiyle arşa çıkan arttırılmış gerçeklik, iOS 11 sayesinde daha da gerçekçi bir imaja kavuştu. Bu sektörün önde gelen uygulamalarından Snapchat’a kafa tutan Holo uygulaması birbirinden kaliteli efektlere sahip.

Malumunuz arttırılmış gerçeklik, temel anlamda yeni bir şey değil. Snapchat’le hayatımıza giren teknolojinin o zamanlar alması gereken çok yol vardı. Apple’ın mobil işletim sistemi iOS’un 11. sürümünde yer alan ARKit’i sayesinde bu yolda büyük adımlar atıldı ve artık AR, aldatıcı bir şekilde gerçekçi sonuçlar verebiliyor.

Biz de elimizden geldiğince AR’nin tadını çıkartabileceğiniz alternatif uygulamaları size sunmaya başladık. Gittikçe kızışan rekabet ortamında kullanıcıların artık çok daha fazla efekte ihtiyacı var. İşte buradan yola çıkarak Snapchat’e kaliteli AR efektleri sayesinde kafa tutmaya başlayan Holo uygulamasını önerebiliriz.

Uygulama gerçek dünyaya uyarlayabileceğiniz hayvanlar, film karakterleri ve ünlülerin 3B hologramlarıyla geliyor. Bu efektlerle videolar kaydedebiliyor ve animasyonları yeniden konumlandırabiliyorsunuz.

Kullanıcıya oldukça sınırlı bir animasyon kütüphanesi sunan Snapchat’in aksine Holo, çok daha geniş kütüphaneye sahip ve sürekli yenileri geliyor. Ayrıca çekilen fotoğraf ya da videoları diğer uygulamalarda da paylaşarak arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz.

Hem Android hem iOS için marketlerde yerini alan uygulamayı aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.