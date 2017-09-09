RED markası çok konuşulacak, holografik ekrana sahip ilk akıllı telefon olan Hydrogen One isimli modelini 2018 yılında tanıtacak. İlerleyen yıllarda daha çok yaygınlaşabilecek holografik ekranlar ile neler yapılabilir?

İlk duyulduğunda hayal gibi duran holografik ekrana sahip akıllı telefonlar çok yakında gündelik yaşamda yerlerini alacaklar. Holografik ekranlı ilk akıllı telefon olan Hydrogen One, 2018 yılının ilk yarısında tanıtılacak. Holografik ekranların bizlere sağladığı olanaklar gündelik yaşantımızı kolaylaştıran cinsten olacak.

Navigasyon Kullanmak

Son yıllarda akıllı telefonlarımız bir çok ihtiyacımızı karşılıyor. Bunlardan bir tanesi olan navigasyon özelliğini, başka bir boyuta taşımamıza olana sağlayacak holografik ekranlar yol tariflerini çok daha kolaylaştıracak gibi duruyor.

Yaşamsal Faaliyetlerimizi Kontrol Etmek

Sağlığımız için daha detaylı kontroller yapmamızı sağlayabilecek olan holografik ekranlar ile birlikte yaşamsal faaliyetlerimizi incelemek ve kontrol etmek daha kullanışlı olacaktır.

Fotoğrafı Hologram Olarak Görmek

Çektiğiniz fotoğrafları holografik olarak görüntülemeniz bir çok detayı kaçırmamanızı sağlayacaktır. Ayrıca holografik videolar çekmek mümkün olursa ilgi çekici bir çok video ile karşılaşabiliriz.

Nesnelerin Süratlarını Hesaplamak

Holografik ekranlarda, izlediğiniz bir videoda yer alan nesnelerin hareketlerini algılama kapasitesi daha yüksek olduğundan dolayı sürat hesaplamalarını yapmak cihaza kalıyor. Holografik telefonlar trafik polislerinin daha kolay bir şekilde hız kontrolü yapmasını sağlayabilir.

Teknolojinin gelişmesi hayatımıza bir çok yenilik getirebiliyor. Yıllar boyunca hayalini kurduğumuz holografik ekranlar bizlere oldukça yakın. Gündelik yaşantımıza bir çok kolaylık getirecek gibi duran holografik ekranlar başarı yakalayabilirse oldukça yaygınlaşacaktır.