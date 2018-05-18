Holografik Ekranlı RED Hydrogen'in Bu Yaz Tanıtılacak!

Holografik ekranı ile üç boyutlu görüntüleri gözlük gerektirmeden gösterebilecek olan RED Hydrogen, AT&T ve Verizon'un açıklamasına göre bu yaz tanıtılacak.

Birleşik Devletler’in en büyük iki operatörü olan AT&T ve Verizon, James Cameron ve Michael Bay’in de kullandığı üst düzey sinema kameraları üreticisi olan RED’in 2D ve 3D görüntüler arasında herhangi bir gözlüğe ihtiyaç duymayan holografik ekranlı akıllı telefonu Hydrogen’in bu yaz tanıtılabileceğini açıkladılar.

Bu açıklama, pek çok kişiyi fazlası ile heyecanlandırmaya yetti. Zira holografik ekran, akıllı telefonlarda görmeye alışık olduğumuz bir teknoloji değil. AT&T ve Verizon, cihazın tam olarak ne zaman tanıtılacağını ve hangi fiyatla satışa sunulacağını açıklamadı. Fakat RED Hydrogen’in artık eli kulağında diyebiliriz.

RED, tanıtacağı akıllı telefonda 3D boyutlu görüntüleri herhangi bir gözlük kullanmadan holografik bir ekranda sunmayı vadediyor. Hydrogen, ayrıca ultra yüksek kaliteli bir ses sistemine ve RED’in üst seviye sinema kameralarına da bağlanabilen ultra-donanımlı bir kameraya da sahip olacak.

AT&T ve Verizon’un açıklamalarına göre RED Hydrogen, cihazın ‘4-View’ kamerası ile çekilen videoların paylaşılabileceği ‘Hydrogen network’ adında bir içerik platformu ile birlikte tanıtılacak. Böylece RED Hydrogen kullanıcıları, cihazın fantastik kamerası ile çektikleri içerikleri birbirleri ile paylaşabilecekler.

RED Hydrogen’in fiyatı hakkında bir bilgiye sahip olmasak da ucuz olmayacağını biliyoruz. Zira cihaz bu yılın başlarında ön siparişe açıldı ve ön sipariş ücretleri alt model için 1295 dolar (5760 TL), üst model için ise 1595 dolar (7000 TL) olarak açıklandı. Vergilerin de eklenmesi ile cihaz fiyatı 10 bin TL’yi rahatlıkla geçecektir.