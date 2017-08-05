HoloLens'in mucidi Alex Kipman ve Microsoft Insider Şefi Dona Sarkar, HoloLens benzeri arttırılmış gerçeklik cihazlarının akıllı telefonların yerini alacağı konusunda hemfikir.

Haziran ayında Wall Street analistlerinden Gene Munster, "Apple'ın arttırılmış gerçeklik gözlüğü 2020 yılında tanıtılacak ve iPhone'dan daha büyük ses getirecek" demişti. Aynı analiz HoloLens'in mucidi ve Microsoft'un araştırma liderlerinden ağızlarından da onaylandı.

HoloLens'in mucidi Kipman'a göre akıllı telefonlar zaten öldü ama kullanıcılar bunu hala bilmiyor. HoloLens, mixed-reality adında bir teknolojinin ürünü akıllı gözlük. Gerçek dünyayı temel kabul edip üzerine sanal cisimleri oturtan gözlük, işlevselliğin artmasına katkı sağlıyor.

Windows Insider şefi Dona Sarkar'a göre ise "bu tür holografik ekrana sahip cihazlar telefon ekranlarımızla başlamak üzere televizyonları ve tüm ekranları devre dışı bırakarak sosyal medyayı dahi görüş alanımıza yansıtacak. Bu cihazlardan başka ekran temelli herhangi hiç bir cihaza ihtiyacınız kalmaycak. İşte mixed-reality bu kadar yüksek bir potansiyele sahip." dedi.

Mobil kelimesinin anlamını irdeleyen Sarkar, telefon ve bilgisayar gibi ekranlara bakmanın insanlar için çok yapay olduğunu, insani davranışları değiştirdiği, bizleri anti-sosyal hale getirdiğini söyledi. Yine: "Mobil cihazlar her zaman yanımızda taşıdığımız cihazların tümüdür. Gelecekte çeşit çeşit mobil cihaz kategorileri ortaya çıkacak." diyen sarkar bu alanda değişimin çok yakın olduğunu söyledi.

Google Glass'ın kullanıcı perspektifinde başarısız bir ürün olduğunu ve akıllı telefonların yerini almasının mümkün olmamasını göz önüne alırsak şimdilik anlatılanlar bize bilim-kurgu gibi gelse de; şimdiki yaşam de stilimize sadece 10-15 yıl içinde geçtiğimizi, kullandığımız cihazların daha ne kadar yeni olduğunu herkese hatırlatmak isteriz