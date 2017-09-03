Apple'ın yeni gözbebeklerinden iPhone 8'in fiziksel bir home tuşunun olmayacağı birçok kaynak tarafından öne sürülüyor. Bu sayede de "Hey Siri" demeden Siri'yi açmanın yeni bir yolu geliyor.

Apple, 12 Eylül'de 3 yeni telefonunu tanıtacak. İçlerinden iPhone 8'in ise fiziksel bir home tuşunun olmayacağına artık kesin gözüyle bakılıyor ve parmak izi sensörünün cihazın arka kısmında yer alacağını düşünülüyor. Durum böyle olunca da Siri nasıl çalışacak sorusu akıllara geliyordu. Normalde "hey Siri" diyerek Siri'yi çalıştırabilirsiniz ancak home butonu da alternatif olarak elimizin altındaydı. IPhone 8 ile yine "hey Siri" diyebilirsiniz ve yer almayacak butonun yerine alternatif bir çözüm geliyor.

Bahsettiğimiz alternatif çözüm ise cihazın açma / kapama tuşundan geçiyor. Brezilyalı iOS geliştiricisi Guilherme Rambo tarafından kaynak kodda bulunduğu iddia edildiği üzere iPhone 8'de Siri'yi açmak için açma / kapama tuşuna basılı tutmanız yeterli olacak. Bu, aynı telefonu kapat ve yeniden başlat ekranın çıkması gibi bir ekran olabilir ve alt kısımda "Siri'yi çalıştır" yazabilir.

Guilherme Rambo'nun öne sürdüğü iddialar aslında genelde hep doğru çıktı. Bunun en son örneği ise iPhone 8'in SmartCam özelliğinin Apple HomePod ile olan bağlantısını göstermesiydi. Guilherme Rambo bu bilgileri sızdırdığında henüz kimsenin haberi bile yoktu fakat Rambo çoktan farketmişti.

Elbette ekranın alt kısmında yer almayacak bir home tuşu, beraberinde yazılımsal ve donanımsal değişiklikleri de getiriyor. Touch ID, cihazın arka kısmında olacak ve 3D yüz tanıma sisteminin ise ekranın üst kısmında olması bekleniyor. Şirketin Siri'yi yazılım alanında bariz bir şekilde kullandığı düşünülse de bu konuda bir bilgi yer almıyor.

Gözler şu anda 12 Eylül'de gerçekleşecek olan tanıtıma dönmüş durumda. Son sızıntılar bizlere yeni bir 10. yıl iPhone modelinin olduğunu işaret ediyor. Çıkacak 3 cihazda da meydana gelecek değişiklikleri hep birlikte göreceğiz.