Apple tarafından yakında tanıtılması beklenen kulak üstü kulaklık için bir konsept tasarım videosu yayınlandı. HomePod'un tasarımıyla oldukça benzer olan konsept, gerçek olamayacak kadar güzel.

Curved adlı YouTube kanalı, Apple'ın kulak üstü kulaklığı için yenilikçi bir konsept tasarım oluşturdu. Apple'ın sesli asistanı HomePod tasarımından izler taşıyan konsept, dokunmatik kontrolleri ve kablosuz şarj özelliğiyle heyecan uyandırdı.

Daha önce sızdırılan bilgilere göre Apple'ın çıkaracağı kulak üstü kulaklık, genel hatlarıyla Beats ürünlerine benzeyecek. Ancak Beats'in aksine, HomePod tasarımını baz alan bu konsept, çok daha dikkat çekici. HomePod'un üretildiği malzemenin aynısını kullanan konsept, gri ve beyaz olarak iki farklı renk seçeneğiyle tasarlanmış.

Tasarımlardan biri, her iki tarafında da Siri logosu bulunduruyor; bir diğerinde ise Apple'ın altı renkli klasik logosu bulunuyor. Konseptin bir başka detayı ise kablosuz şarj özelliği. Videoda küçük bir kablosuz şarj aleti bulunan konsept kulaklık için, eğer bir gün gerçek olursa AirPower ile çalışacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Apple'ın, yakın bir zamanda kablosuz kulak üstü kulaklık çıkaracağını biliyoruz. Bu kulaklık için yapılmış olan bu konsept tasarımı ise biz oldukça başarılı bulduk, ancak şu bir gerçek: Apple'ın çıkaracağı kulaklık bu konseptten daha az teknolojik yenilik içerecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Apple'ın yakın gelecekte çıkarması muhtemel olan kulak üstü kulaklık için yapılan bu konsept çalışmasını nasıl buldunuz?