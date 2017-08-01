HomePod'un Yazılımında iPhone 8'in Ekran Detayları Bulundu

Daha önce HomePod'un yazılımından iPhone 8'in tasarımını keşfeden Steven Troughton-Smith, bu kez de iPhone 8'in ekran çözünürlüğünü ve detayları buldu.

Steven Troughton-Smith'in HomePod yazılımında iPhone 8'e ait pek çok ipucunu bulduğunu daha önce yazmıştık. Smith'ten gelen yeni bilgiler iPhone 8 ile birlikte çözünürlüğün 3 kat artarak 2436x1125 piksel olacağını söylüyor.

iPhone 7 Plus'ta inç başına 401 piksel düşerken, iPhone 8'de 521 piksele çıkıyor. Bu yalnızca ana ekrandaki çözünürlük. Dock'daki uygulamalar, kalıcı kısayollar ve sanal 'home' butonu ile toplam çözünürlük 2800x1242 piksele çıkarken ekran boyutu da 5.8 inç olmuş oluyor. Bu da iPhone 8'in 19.5:9 en-boy oranına sahip olacağını gösteriyor.

Steven, daha önce yaptığı iPhone 8 tasarımını HomePod kodlarıyla detaylandırmaya devam ediyor. Söylediğine göre ön panelde hiçbir fiziksel tuş olmayacak ve neredeyse tamamen ekran olacak. Üst kısımtaki küçük girinti ise yalnızca kamera, ahize ve sensörlerin sığabileceği kadar olacak.