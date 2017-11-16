Honda, 5G'li Araçlar İçin Softbank'la Ortaklık Kurdu

Japonya merkezli mobil hat taşıyıcısı SoftBank ile otomobil devi Honda, yakın gelecekte 5G'li akıllı araçlar üretmek için ortaklık kurduklarını açıkladılar.

Dünyaca ünlü robotik şirketi Boston Dynamics'in de sahibi olan SoftBank, teknolojik alandaki girişimlerine devam ediyor. Normal bir hat şirketinin çok ötesine geçen Softbank, Honda ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, 1 Nisan 2018'den itibaren kuracakları 5G baz istasyonlarını üst seviyede test imkanı bulacak. Bu ortaklık, otonom araç sektörünün kırılma noktası olan internet hızının mevcut şartlarda en yüksek konumunda bulunan 5G'nin, otomobillerle ortak bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

Bununla birlikte ilk defa bir ortaklık içerisinde olmayan iki şirket daha önce de Honda'nın yapay zeka destekli araçları NeuV ve Sports EV de kısmi bir ortaklık kurmuştular. Bilindiği üzere yukarıda da kısaca bahsettiğimiz gibi otonom araçların birbiriyle yüksek hızlı olarak iletişim kurmaları, sürücüsüz bir geleceğin temel yapı taşı konumunda bulunuyor. Ayrıca, mevcut şartlarda sağlanılabilecek en yüksek hızda internet de 5. nesil mobil iletişim sistemi sayesinde sağlanabilir olarak duruyor. Bu bağlamda Honda, 2025 olarak belirlediği sürücüsüz otomobiller hedefine bir adım daha yaklaşıyor.

Ayrıca 5G'yi genele yayma konusunda hedefini 2020 yılı olarak belirleyen SoftBank da rakipleri olan NTT Docomo ve KDDI'ye göre yeni mobil işletim sistemini, en üst seviyede test etme fırsatı bulacak. Honda 5G testlerini Hokkaido’da bulunan Takasu Proving Ground test merkezinde gerçekleştirecek. Elbette buralara 5G baz istasyonları kurulacak. 6.8 km'lik dairesel bir parkura sahip olan test alanı Honda'nın akıllı arabaları için oldukça uygun bir zemin oluşturuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bir yerlerde teknoloji çok hızlı ilerlemiyor mu?