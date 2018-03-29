Muhtemelen bu yılın en eğlenceli 1 Nisan şakasını ise Japon otomotiv devi Honda gerçekleştirecek. Şirketin en popüler araçlarından biri olan CR-V, 1 Nisan tarihinde ‘üstü açık’ modeli ile İngiltere’de sergilenecek.

1 Nisan için farklı bir ‘model’ gösterime sunmak isteyen Honda, CR-V’nin üstünü açmaya karar verdi. Fakat bunun için zamanın kısıtlı olduğunun farkında olan Honda, derin bir mühendislik çalışması yerine doğrudan kesici aletler ile aracın tavanını ve sütunlarını tok etti. Tabii ki üstü açık araçlarda bulunan tavan tentesi, tavan motoru, takla barları bulunmuyor.

Honda’nın Gelecekteki Fırsatları Değerlendirme Grubu, yarattıkları model hakkında ‘’Bu tasarım CR-V için oldukça cesur bir dil ve Honda’nın satış pazarı için tamamen yepyeni bir pazar imkanı sağlayacak. Sıfır otomobillerde bu tarz bir girişimde bulunmak bizi biraz zorlayacak olsa da tavanı olmayan bir CR-V çok dikkat çekecek ve otomobiller bayilerimizden uçup gidecekler" açıklamasında bulundu.

Honda, paylaşmaktan keyif aldığı konsept otomobili için bir fiyat belirlemekten de çekinmiyor. Şirket yaptığı açıklamada, ‘’Kullanıcılar yarım CR-V alacakları için fiyatları da normal satış fiyatının yarısı olacak.’’ dedi.