Honda'dan Hastanedeki Çocuklar İçin Sanal Gerçeklikle Muhteşem Bir Yılbaşı Hediyesi!

Honda, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde hastanedeki çocukların için Oculus Rift üzerinden muhteşem bir hediye sistemi oluşturmuş.

Yılbaşı yaklaşırken özellikle Hristiyan ülkelerde Christmas, yani Noel heyecanı başladı bile. Bu ülkeler için oldukça önemli ve "ailecek beraber olma" mantığının güdüldüğü yılbaşı için maalesef hastanede yatmak zorunda olan insanlar bu güzel zamanları kaçıracaklar. Reşit kişiler için bu çok da büyük bir sorun olmasa da özellikle çocukların Noel Baba'yı görme, hedie almak gibi bir merakı ve istekleri oluyor.

Bunun bilincinde olan Honda ise gerçekten güzel bir çalışma ile Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Orange County Çocuk Hastanesi'nde Microsoft tarafından temin edilen Oculus Rift ile "Candy Cane Lane" adını taşıyan kısa bir yapım izleterek çocukları o ulaşamadıkları Noel ortamını ayağına getiriyorlar. Bir de sonunda çocukları için oldukça güzel bir sürpriz de hazırlamış olan Honda, gerçekten bir alkışı hak ediyor.

Aynı zamanda Facebook'ta bu etkinliğe ait bir video yayınlayan Honda, her beğeni ve kalp için Çocuk ve Pediatrik Beyin Tümörü Vakfı'na 1 Dolar bağışlarken, hali hazırda maksimum bağış miktarı olan 100.000 Dolar'a ulaşılarak bu vakfa gönderilmiş.

Sonuç olarak harika bir işe imza atan Honda'yı tebrik etmek gerek. Helal olsun diyelim.