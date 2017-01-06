Honda'dan Yer Çekimine Meydan Okuyan Motosiklet!

Kaliteli otomobilleri ve yarış motorları ile tanıdığımız Honda, yeni geliştirdiği bir teknoloji ile keyifli, güvenli ve dengeli sürüş vadediyor.

Bir motosikletin yüksek hızlarda (hız yapmanızı kesinlikle önermiyoruz), yeterince iyi tutunursanız dik durması kolaydır. Bununla birlikte aşırı düşük hızda ve park gibi işlemlerde motosikleti dik tutmak zorlaşır. Özellikle motor hacmi geniş, ağır araçlarda bu tam bir kabus olabilir. Honda yeni Riding Asist mimarisi ile bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Honda sadece siz motorunuzu park ederken dik durmasını vadetmiyor; siz üzerinde değilken de devrilmemesi için çaba gösteriyor. Aklınıza hemen jiroskop sensörleri gelmiş olmalı; ama hayır cevap bu değil. Şirket, Uni-Cub hareketlilik araştırmasını almış ve kendi şartlarında düzenlemiş.

Elbette herkes, motosikletlerin daima sabit kalmasını istemeyebilir; onunla akrobatik hareketler (bunu da kesinlikle önermiyoruz) gerçekleştirmeyi hedefliyor. Honda, sürüş ve duruş modları arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyor. Bunu yaptığınızda, ön tekerleği motosikletin geri kalanına bağlayan metal çubuklar ileri doğru uzanıyor.

Japon üretici, Riding Asist ile donatılmış motosikletlerin ne zaman satışa sunulacağını ise henüz duyurmadı.