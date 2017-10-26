Honda, Kendiliğinden Denge Sağlayan Motosikletlerini Duyurdu

Motosiklet üretiminde küresel bir marka olan Honda, Tokyo Motor Show’da gerçekleştirdiği lansmanla, binicilerin düşmesini önleyen ve kendi kendini dengeleyen motosiklet modelleri çıkartacağını açıkladı.

Teknoloji güzel şey, diğer güzel şeylerle bir araya gelince oldukça işlevsel birliktelikler söz konusu oluyor. Örneğin motosikletler gibi. Dünya çapındaki motor üreticileri arasından kolaylıkla sıyrılan Honda, her geçen yıl gücüne güç katacak modeller sunuyor.

Firma, geliştirdiği bir donanımsal teknoloji sayesinde kendiliğinden denge sağlayan motosiklet modelleri üreteceğini açıkladı. Tokyo Motor Show etkiliğinde tanıtılan teknoloji, Honda’nın açıklamalarına göre küçük mobiletlerde bile sağlıklı bir şekilde kullanılabilir.

Bir lamba boyutunda olan donanım, ön lastiğin üzerine yerleştiriliyor ve hassasiyeti ayarlanabiliyor. Honda bu teknolojiyi kullandığı bir konsepti fuar sırasında sergilemeyi de ihmal etmedi

Tokyo Motor Show'da görücüye bu kendinden denge sağlama teknolojisine Riding Assist-e adı veriliyor. Motorun dik durmasını sağlamak adına direksiyon çubuğunu kontrol eden tamamen elektrikli bir dizi sistem var. Fikrin arkasındaki Honda mühendisi Hiroyuki Nakata, yıllardır böyle bir teknolojinin seri üretime geçebilmesi adına araştırma yaptıklarını söyledi.

Nakata, “Vizyonumuz, günlük olarak kullanılan motosikletlerde ve yüksek performanslı olanlarında aynı teknolojiyi kullanabilmek” açıklamasında bulundu.

Honda’nın dünya çapında üne sahip robotu ASIMO’dan ilham alan denge teknolojisinin ardında aslında çok daha uzun yıllar süren çalışmalar yatıyor.

Diğer yandan söz konusu denge teknolojisi, araç park halindeyken de dik tutmak için tasarlandı. Honda net bir tarih vermese de üretimlerin 2 yıl içerisinde başlayacağı söyleniyor.