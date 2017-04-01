Honda'nın 1 Nisan Şakası: Duygularınıza Göre Ses Çıkaran Emoji Kornası

Honda'nın emojilerden oluşan yeni kornası sayesinde o an hissettiğiniz duyguya göre korna çalabiliyorsunuz. Gerçek olduğuna inanmış olabilirsiniz ama bu aslında Honda'nın 1 Nisan şakası.

Teknoloji ve otomotiv devlerinin tüm dünyada şaka günü olarak kabul edilen 1 Nisan için hazırladığı ilginç fikirler dur durak bilmiyor. Bu kez ilginç bir 1 Nisan şakası da Japon otomotiv üreticisi Honda'dan geldi.

Honda yayınladığı bir videoyla birlikte duygulara göre ses çıkaran özel emoji korna tasarladığını duyurdu. Hatta Honda, pek de komik olmayan bu şakayı daha da ileriye taşıyarak emoji kornanın hazırlanmasında olağanüstü teknolojiler kullanıldığını ve her 7 farklı tuşun ayrı ayrı ses çıkardığını söylüyor. Honda özellikle bu 1 Nisan şakasıyla günümüzde emojilerin geldiği ve yazılımlarda 'teknoloji' olarak değerlendirildiği noktaya da gönderme yapıyor.

Açıkçası Honda bu özelliği 1 Nisan şakası olarak duyurmuş olsa da gidişat yakında Honda'nın bu şakasının gerçek olacağını işaret ediyor. Honda'nın bu videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: