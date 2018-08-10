Honda'nın Türkiye'ye Özel Ürettiği Motor Satışa Çıkıyor

Honda'nın 250cc'lik yeni maksi scooter modeli Forza 250, Türkiye'ye özel olarak üretildi ve bugünlerde asfalta inmeye hazırlanıyor.

Honda, 250cc'lik maksi scooter modelini yarın (11 Ağustos) itibarı ile ülkemize özel olarak satışa sunuyor. Bu modelde özellikle ergonomi, şıklık ve daha sportif bir görünüm için uğraşan Honda mühendisleri, kozmetiğe önem verenler için üç farklı renk seçeneği tasarladı: Metalik mavi, metalik gri ve mat inci beyazı.

Honda Forza 250'nin Özellikleri

Ayarlanabilir elektrikli ön cam

Tamamen LED ışıklandırma

Opsiyonel 45 litre kapasiteli, akıllı anahtar özellikli arka çanta

Panik fren ve ıslak zeminde güvenli sürüş için iki kanal ABS

Dökme alüminyum alaşım jantlar

Seçilebilir tork kontrolü

140 mm'ye kadar ayarlanabilen elektrikli ön cam

Yakıt tüketimi, kalan yakıtla gidilebilecek mesafe, trip metre gibi göstergeleriyle dijital yol bilgisayarı

Elbette tüm bu sağlam özellikler sonrası aracın fiyatını merak ediyor olmalısınız. Honda Forza 250'nin Türkiye satış fiyatı 28.700 TL olarak belirlenmiş durumda ve yarından itibaren satışa çıkacak.