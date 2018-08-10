Honda'nın Türkiye'ye Özel Ürettiği Motor Satışa Çıkıyor

Honda, 250cc'lik maksi scooter modelini yarın (11 Ağustos) itibarı ile ülkemize özel olarak satışa sunuyor. Bu modelde özellikle ergonomi, şıklık ve daha sportif bir görünüm için uğraşan Honda mühendisleri, kozmetiğe önem verenler için üç farklı renk seçeneği tasarladı: Metalik mavi, metalik gri ve mat inci beyazı.
Honda Forza 250'nin Özellikleri
- Ayarlanabilir elektrikli ön cam
- Tamamen LED ışıklandırma
- Opsiyonel 45 litre kapasiteli, akıllı anahtar özellikli arka çanta
- Panik fren ve ıslak zeminde güvenli sürüş için iki kanal ABS
- Dökme alüminyum alaşım jantlar
- Seçilebilir tork kontrolü
- 140 mm'ye kadar ayarlanabilen elektrikli ön cam
- Yakıt tüketimi, kalan yakıtla gidilebilecek mesafe, trip metre gibi göstergeleriyle dijital yol bilgisayarı
Elbette tüm bu sağlam özellikler sonrası aracın fiyatını merak ediyor olmalısınız. Honda Forza 250'nin Türkiye satış fiyatı 28.700 TL olarak belirlenmiş durumda ve yarından itibaren satışa çıkacak.