Tokyo Motor Show'da görülecek onca şeyin arasında bir kaç ilginç konsept tasarımı da mevcut.

RoboCas Concept adı verilen robot, Japon mühendislerinn zihinlerindeki garip alanlardan bir tanesi. Bu kez bu garip alan, her zaman olduğu gibi çok boş bir ürünle değil, doğru kullanılırsa oldukça büyük bir potansiyele sahip bir ürünle geliyor.

Kısaca tanımlamak gerekirse, tekerlekler üzerine yerleştirilmiş büyük bir buzdolabı olan RoboCas Concept, otonom sürüş yetenekler ve animelerden gelmiş gözleriyle tam olarak bir Japon ürünü. Honda'ya göre bu araç, geleceğin robot asistanı olabilir. Gövdeyi modüler ve kişiselleştirilebilir olarak tanıtan Honda, farklı türden kargoları taşıyabileceğini ifade ediyor.

Aracın üzerinde boyu ayarlanabilir bir tavan bulunuyor ve farklı amaçlara hizmet edebiliyor. Tüm bu özellikleri kompakt bir gövdede toplayan araç enerjisini elektrikten alıyor. Aracı demosunda taşınabilir bir kafe olarak gösteren Honda, çatıyı en üst noktasına kadar yükselterek kafe standının çatısı haline getiriyor. Aracın içi ise kafedeki gıdaların saklanması için fazlasıyla yetecek boşluğa sahip.

Bir başka görselde de RoboCas, taşınabilir enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Görselde bir sanatçının elektronik ekipmanlarının tamamını RoboCas'a bağladığı görülüyor.

Firmanın animelerden fırlamış gibi, Wall-E'ye benzettiği konsept aracı, görüntü olarak Japon kültürüne çok yakın olsa da, fikir olarak bakıldığında gelecek vadediyor. Esnek kullanıma sahip elektrikli taşıma sistemleri, gelecekte oldukça iş yapabilir ve firmanın öngördüğü gibi geleceğin robot asistanı bile olabilir.