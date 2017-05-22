Japon üretici şirket Honda’nın süper otomobili NSX, özellikleriyle olduğu kadar fiyatıyla da efsaneler arasına girmeye aday.

Türkiye’de sadece 3 adet satılacak Honda NSX’in fiyatı tam olarak 500 bin euro. Yaklaşık dört yıllık bir geliştirilme sürecinin ardından üretilen araç, bünyesinde birçok yeni teknolojiyi barındırıyor.

Ön aksında iki, arka aksında bir olmak üzere toplam üç elektrikli motoru bulunan NSX, ayrıca orta kısmında uzunlamasına olacak şekilde konumlandırılan çift turbolu 3.5 litrelik V6 benzinli motorla sahip. Otomobilde kullanılan 4 farklı motor toplam 581 beygir güç üretirken, 646 Nm’lik torku sürücüsünün deneyimlemesini sağlıyor.

9 ileri DCT şanzımanla gücünü yere aktaran NSX, barındırdığı özellikleriyle Auri R8, Corvette, Mercedes AMG GT R ve Ferrari’ye adeta meydan okuyor. Otomobili Türkiye’den kimlerin aldığı / alacağı ise henüz belli değil.

Birkaç ay önce Volvo'nun otomobillerinin neden bu kadar sağlam olduklarına dair bir video hazırlamıştık. Dilerseniz aşağıdan izleyebilirsiniz.