Honda Yeni "Afet Robotu"nu Tanıttı

Honda Vancouver'da gerçekleşen Akıllı Robotlar ve Sistemleri Uluslararası Konferansı'nda (IROS 2017) E2-DR adlı yeni afet yardım robotunun tanıtımını yaptı.

Honda 2 yıl önce yayınlanan bir makalede zaten tanıttığı afet robotunun teknik özelliklerini son yayınlanan "Bitkilerde Muayene ve Afet Müdahalesi için Deneysel Bacaklı Robot Geliştirme" başlıklı makaleyle ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Robotun gövdesi 180 derece dönebiliyor ve elleri gayet işlevsel bir durumda. Bu sayede merdivenleri çıkabiliyor. Ancak Honda, robotun wireless araçlarla çalışacağını bu yüzden robotun elinin beceriklilik miktarının olmadığını vurguluyor. Saatte 2 km hız, 200 mm'lik boru üzerinde adım atabilme, enkaz üzerinde adım atabilme ve 26 mm/saat yağmurda 20 dakika boyunca yürüyebilmesi robotun diğer özelliklerinden.

E2-DR'ın 168 cm'lik boyu belirli coğrafyalarda normal olarak karşılanan bir insanın boyuyla neredeyse aynı, ağırlığı ise 85 kg civarında. Genişliği ise sadece 25 cm, bu da onun dar deliklerden geçebilmesini olanaklı kılıyor. Honda, robotun boyutunu bu seviyelere indirebilmek için geleneksel iletişim kablolarını optik fiber tellerle değiştirdi. Öte yandan Honda mühendisleri, -10 ila 40 derece aralıklardaki sıcaklıklarda sorunsuz çalışan robota bir soğutma sistemi de takarak aşırı ısınmalara karşı önlem de almış durumda.

E2-DR'ın kafası ise iki lazerli algılayıcı, birkaç kamera ve kızılötesi ışık projektörü taşıyor. Ayrıca robotun ellerinde birer normal kamera bulunmasının yanı sıra 3D kamera da barındırıyor. Ancak Honda, bu oldukça etkileyici özelliklere sahip robotun, henüz yolun başında bir prototip olduğunun altını çiziyor ve daha yapılacak çok işin olduğunu söylüyor.

Acil durumlarda insanlardan çok makinaların fayda sağlayıcı olduğu artık su götürmez bir gerçek. Bunun en iyi örneği tonlarca ağırlıktaki molozların kaldırılmasını kolaylaştıran iş makinaları. Honda'nın da bu robotu arama kurtarma çalışmaları için çok önemli bir eşiğin atlanmasının işareti olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Honda'nın tanıttığı yeni robotu, doğal afetlerin oluşturacağı problemleri biraz olsun aza indirger mi?