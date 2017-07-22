Honeywell'in Yolcu Uçakları, 30Mbps İnternet Hizmeti Sağlıyor!

Normalde uçaklarda sağlanan internet hizmeti pek de hızlı sayılmaz ancak Honeywell'in Jetwave adlı uçak içi teknolojisi sayesinde, yolculuk esansında 30Mbps internet erişimi sağlanabiliyor.

Yaptığımız uçuşlarda telefonlarımızı kapatmak veya uçak moduna almak, can sıkıntımızı daha da körükleyebiliyor. Böyle durumlarda sosyal medyada dolaşabilmek veya çevrimiçi olarak müzik dinlemek, bizleri içinde bulunduğumuz ortama daha kolay adapte olmamızı ve eğer uçak korkumuz varsa da, bir nevi atlatmamızı sağlıyor.

Halihazırda uçuşları sırasında internet hizmeti veren şirketler mevcut. Ancak ortada küçük bir problem var. Uçuşlar sırasında, uçağın bizlere sağladığı internetin hızı pek de tatmin edici düzeyde olamıyor. Ayrıca verilecek yüksek meblağlar da, düşük internet hızından faydalanmak için pek mantıklı durmuyor.

Bu yavaş internet sorununa çözüm ise, Honeywell'den geldi. Honeywell, Jetwave adını verdiği teknolojiyi, Boeing 757 uçağına donattı. Yapılan testlerde uçak, Delhi'ye iniş yaptı. Testlere katılan insanlar, uçağın sağladığı internet hızının 30Mbps olduğunu dile getirdiler.

Jetwave teknolojisi Inmarsat uydularından destek alıyor ve bu sayede hem yolculara, hem de pilotlara tatminkar olanaklar sunuyor. Yeni teknolojinin pilotlara yardımcı olma şekli ise online olarak rota üzerinde gerçekleşebilecek türbülans veya fırtınaları önceden tahmin ediyor.

Uydu ile sıkıntısız bir bağlantı sağlayan Jetwave teknolojisi ile yolcular, oldukça keyifli saatler geçirebilecek. Elbette yüksek internet hızı, internet ücretinin artmasına da neden olabilir.