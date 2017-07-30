Honolulu'da Yürürken Telefona Bakmak Yasaklandı

Hawaii'nin Honolulu şehrinde yaya ve araç trafiğine açık yollarda telefona bakmak resmi olarak yasaklandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında 2000 ile 2011 yılları arasında yaklaşık olarak 11 bin kişinin yolda yürürken telefona baktığı için yaralandığı belirtildi. Bu açıklamaya göre de yerel otoritelerden ilk harekete geçen Hawaii oldu.

ABD'nin Hawaii eyaletinde, Honolulu Belediyesi tarafından alınan yeni kararla yayaların yolda yürürken telefon kullanması yasaklandı. Yasanın getirilmesi için yapılan konsey temsilcileri arasındaki oylamada 2 ret oyuna karşılık 7 onay oyu çıktı.

25 Ekim tarihinde yürürlüğe girecek olan yasanın sonucu olarak yayaların telefona bakarak yürümesi suçu 15 ile 35 dolar arasında para cezası almalarına sebep olacak. Aynı suçu ikinci kez işleyenler ise 99 dolarlık para cezası ödemek zorunda bırakılacak.