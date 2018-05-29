Honor 7A’nın Hindistan’daki Tüm Stokları 2 Dakikada Satıldı!

Huawei bildiğiniz gibi hem Asya pazarında, hem de global anlamda oldukça rağbet gören bir firma. Şirketin geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü Honor 7A'nın stokları, yalnızca 2 dakika içinde tamamen tükendi.

Huawei'nin amiral gemisi Honor 7A, Honor 7C ile birlikte geçen hafta Hindistan'da piyasaya sürülmüştü. Xiaomi ile birlikte Hindistan ve Asya pazarında inanılmaz bir popülaritesi olan Huawei'nin yeni telefonu 8,999 rupi (günlük kur üzerinden 602 TL) fiyatla satışa çıktı. Telefonun 3GB/32GB modelin tükenmesi ise sadece 2 dakika sürdü.

Pazarda Xiaomi Redmi 5, Redmi Note 5 ve Asus Zenfone Max Pro ile kapışan cihazın tekrardan stoklara girme tarihi 5 Haziran olarak gösteriliyor.

Global Pazarlama departmanından Clinton Jeff tarafından bir teşekkür tweet'i ile de kutlanan satış, son zamanlarda duyduğumuz 'x saniyede tükendi' haberlerine bir yenisini eklemiş oldu. Akıllı telefonlara olan rağbet gün geçtikçe artıyor, burası bir gerçek ama büyük şirketlerin de bu satışları güzel bir PR çalışmasına çevirdiklerini de inkar edemeyiz.