Honor 7X'e Benzer Bir Huawei Telefonu Sızdırıldı

Çin menşeli ünlü akıllı telefon üreticisi Huawei'nin, tasarım olarak Honor 7X modeline benzeyen bir Huawei telefonu ortaya çıktı.

Yakında duyurulacağı düşünülen telefonun, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları iki farklı renk seçeneğiyle ortaya çıktı. Tasarımsal olarak Honor 7X ile benzer olan modelin, Huawei Honor 8 Pro olarak adlandırılacağı tahmin ediliyor.

@evleaks tarafından sızdırılan fotoğraflar yeni Huawei modelinin, aynı Honor 7X'te olduğu gibi 18:9 inç ekrana sahip olacağını ve "az çerçeveli" olacağını gösteriyor. Aynı zamanda, yeni modelin Honor 7X ile birebir aynı model olacağı da iddialar arasında. Honor 7X'in global versiyonu olarak, Huawei markası altında Honor 8 Pro şeklinde bir isimle gelmesi muhtemel olan telefonun, teknik detayları hakkında bir bilgi yok. Ancak telefonun Honor 7X ile birebir aynı olması durumunda, yeni Huawei modeli, 5.93" 1080p ekran ve orta seviye Kirin 659 çipiyle gelecek.

Kıyaslamanız için: Honor 7X

Honor 7X'in özelliklerinden yola çıkarsak, arka taraftaki çift kamera diziliminin 16+2 MP şeklinde olacağı düşünülen telefon, siyah-beyaz efekti ile fotoğraf çekebilecek. Kamera tasarımı göz önüne alındığında, iki telefon arasındaki yakınlık daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yaklaşık 1 hafta sonra başlayacak olan MWC'de tanıtılması beklenen telefon hakkında diğer detaylar henüz belli değil.

Güncelleme: Tanıtılacak olan modelin isminin "Huawei Mate SE" olduğu kesinleşti. Telefonun resmi destek sayfası ortaya çıktı, ancak henüz bir tanıtım sayfası bulunmamakta.