Honor 7X'e Yüz Kilidi Özelliği Geliyor!

Huawei'nin alt markası Honor'un 2017'de çıkardığı gözde telefonlardan Honor 7X'e 2018'in ilk çeyreği içerisinde gelecek bir güncellemeyle, yüz tanıma sistemi kullanan kilit açma özelliği gelecek.

Yüz tanıma özelliği ile telefonun ekran kilidini açmak, bildiğiniz gibi Apple iPhone X'a bu özelliği koyduğundan beri diğer telefon markalarının odak noktasında. Yakın dönemlerde OnePlus, 5T modeline bu özelliği getirirken bir yandan OnePlus 5 için de bu özelliği beta süreciyle denemeye başlamıştı. CES 2018'de ise Asus'un Zenfone Max Plus'da bu özelliği getireceğini duyurduktan sonra bir haber de Huawei'nin alt markası Honor'dan geldi.

Honor'un yetkilileri, 2018'in ilk çeyreği içerisinde Honor 7X'in alacağı bir güncelleme aracılığıyla, yüz tanıma ile ekran kilidi açma sistemine kavuşacağını söyledi. Tabii ki bu özellik iPhone X'daki kadar detaylı bir şekilde işlemese de (zaten cihaz iPhone X'daki gibi bu özelliği donanımsal olarak destekleyecek donanıma sahip değil), yazılımsal bir güncellemeyle neredeyse OnePlus 5T'dekine benzer bir yüz kilidi özelliği ile karşılaşacağız gibi görünüyor.

Yine de Honor'dan veya Huawei'den cihaza gelecek yüz tanıma özelliğinin, teknik detayları şimdilik gelmedi. Yüz tanıma özelliği akıllı telefonlar için hayat kurtaran bir gereklilik olmasa da, tam bir fiyat performans cihazı olan Honor 7X'de bu özelliği sahip olmak müşterilerini epeyce sevindirecek gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu haberden sonra Honor 7X daha çekici gözükmüyor mu?