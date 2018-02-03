Honor 7X Red Edition Hindistan'da Ortaya Çıktı

Honor 7X telefonunun sınırlı sayıda kırmızı rengi üretildi ve yakında piyasaya sürülecek.

Huawei'nin alt markası olan Honor, Hindistan’da 7X telefonunun kırmızı renk varyantını üretti. Kırmızı renk Honor 7X’lerden sadece 20 bin adet üretilecek ve bu telefonlar İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Amerika, Rusya ve Batı Avrupa’da sınırlı sayıda satışa sunulacak.

İlk olarak Aralık 2017'de Hindistan'da piyasaya sürülen telefonun kırmızı varyantının Türkiye’de piyasaya sürülme durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kırmızı renkli gövdenin yanı sıra, telefondaki her şey standart sürümüyle aynı kalıyor. Telefon daha önceki üretimlerinde olduğu gibi, 2160 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü ve 18:9 en boy oranıyla 5.93 inç Full-HD + IPS ekrana sahip.

Telefonun arkasında 16 ve 2 megapiksel çözünürlüklü iki kamera bulunuyor. Ayrıca telefonun ön tarafında da 8 megapiksel çözünürlük kamera bulunuyor. Son olarak tüm diğer Honor 7X’lerde olduğu gibi Android 7.0 Nougat işletim sistemine ait özel tabanlı bir sürüm kullanılıyor. Sadece telefonun rengini değiştiren Honor, ilk bakışta oldukça başarılı bir pazarlama tekniği oluşturmuş gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Honor 7X'in tasarımını beğendiniz mi?