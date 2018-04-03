Huawei'nin Honor markası, Honor 9 Lite ve Honor X ile Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. Çift arka kamerası ve 18:9 ekranı ile dikkat çeken cihazlar, kısa süreliğine çevrimiçi olarak 200 TL indirim ile satılacak.

Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Huawei’nin alt markası Honor, yaklaşık bir ay kadar önce Türkiye pazarına giriş yapacağını duyurmuştu. Honor 9 Lite ve Honor 7X modellerini bugün itibari ile ülkemizde satışa sunan Honor, böylece Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmış oldu.

5.65 inçlik boyutunda, günümüz trendine uygun 18:9 bir ekrana sahip olan Honor 9 Lite, Huawei Kirin 659 işlemcisi ve son derece sade EMUI 8 ara birimi sayesinde zayıf donanım ile yüksek performans vadediyor. Cihazın çift arka ve ön kamerası ise kullanıcıları memnun edecek bir başka özellik olarak göze çarpıyor.

Honor 7X ise 5.93 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğündeki ekranı ile biraz daha geniş ekran ve yüksek çözünürlük isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Honor 7X’in arkasında da 16MP ve 2MP olmak üzere çift kamera bulunuyor fakat Honor 9 Lite’ın aksine Honor 7X’te tek bir ön kamera mevcut.





Honor 9 Lite Özellikler

İşlemci: Kirin 659

RAM: 3GB

Depolama: 32GB+MicroSD

Ekran: 5.65 inç HD+

Arka Kamera: 13MP+2MP

Ön Kamera: 13MP+2MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Honor 7X Özellikler

İşlemci: Kirin 659 İşlemci

RAM: 4GB

Depolama: 32/64/128

Ekran: 5.93 inç (2160x1080 piksel) Full HD+ 18:9 2.5D kavisli

Arka Kamera: 16MP ana 2MP ikincil

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3340mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Hem çevrimiçi hem de fiziksel olarak Teknosa mağazalarından satın alabileceğiniz Honor 9 Lite için 1499 TL, Honor 7X için ise 1899 TL fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Her iki modele de erkenden sahip olmak isteyen kişiler, çevrimiçi mağazadan satın alarak kısa süreliğine geçerli olan 200 TL’lik indirimden faydalanabilirler.