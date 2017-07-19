Kendi sınıfının lideri olmaya aday Honor 9 Premium enfes özelliklerine rağmen Avrupa’da yalnızca 1850 TL’ye alıcı bulacak.

Honor 9 Premium, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alınıyla kendi sınıfının amiral gemilerinden birisi olarak oldukça dikkat çekici. Bir alt modeli olan Honor 9’un yenilenmiş versiyonu için Çinli firma, dünyaya açılmaya hazırlanıyor.

Asyalı üreticilerin bu yıl yüksek RAM miktarlarına sahip telefon üretme merakları var. Bu konuda Asya pazarı başta olmak üzere Samsung ve Apple gibi ana akım üreticilere kafa tutuyorlar. Günümüzde 6 ila 8 GB’lık RAM miktarlarının bir akıllı telefon için fazla olduğunu söyleyebiliriz, ancak yakın gelecekte bu durum tersine dönecek gibi gözüküyor. Nitekim gün geçtikçe dünya pazarına açılmaya başlayan Asyalı yerel üreticilerin başarısını OnePlus temsil etse de, onlarca üretici yeni cihazlarıyla gayet iddialı profiller çiziyorlar.

Önce İsviçre'de ön siparişe açılan Honor 9 Premium, 28 Ağustos'ta tüm Avrupa raflarında kendisine yer bulacak. 4GB RAM ve 64GB ROM ile gelen standart Honor 9, yenilenen Premium modelinde her iki hafıza miktarını da arttırdı. Bu yüzden 455 Euro olarak tahmin edilen raf fiyatı sınıfına göre oldukça uygun. Vergileri göz ardı ettiğimizde cihazı Avrupa’dan yaklaşık olarak 1850 TL karşılığında almak mümkün olacak. Standart modeli Honor 9’dan 50 Euro daha pahalı olduğunu düşününce fiyatın ne kadar uygun olduğu doğrulanmış oluyor.

Honor 9 Premium’un Özellikleri: