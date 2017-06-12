Huawei'nin yeni telefonu Honor 9, resmi olarak duyuruldu. Cihaz, özellikleri ve fiyatı düşünüldüğünde tam bir fiyat performans ürünü olarak göze çarpıyor.

Dün düzenlenen bir etkinlikte Huawei’nin alt markası olan Honor’un en son telefonu tanıtıldı. Honor 9 ismi ile piyasaya çıkacak yeni amiral gemisi Huawei P10’un izinden gidiyor, ancak bunu daha düşük fiyatlarla yapmayı hedefliyor.

Huawei’nin diğer telefonlarının aksine dünyanın her köşesine ulaşan Honor serisi, yeni telefonu ile de bunu yapacak gibi duruyor. Şu anda hangi ülkelerde satışa sunulacağı açıklanmayan telefonun, 16 Haziran’da Çin'deki parakende firmalara dağıtılacağı açıklandı.

Tasarım açısından bir başka Çin’li firma Xiaomi’nin ürettiği Mi 6’ya benzerliği ile dikkat çeken Honor 9’un bu benzerliği şans üzerine mi yoksa tamamiyle taklit için mi olduğu bilinmiyor.

Telefonun teknik özelliklerine baktığımızda 5.15 inçlik 1080p LCD panel ekran görüyoruz. Bu ekran birçok kullanıcıyı memnun etmeyecekmiş gibi gözükse de, fiyat performans tarzında bir telefon olduğunu düşünürsek kabul edilebilir olduğunu söylemekte fayda var. Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile çıkacak telefonun içerisinde Huawei P10'da da bulunan Kirin 960 işlemci yer alıyor. 4 ve 6 GB’lık RAM seçenekleri bulunan telefonda aynı şekilde 64 ve 128 GB’lık depolama alanı seçeneği bulunacak.

Bunların dışında telefonun arkasına baktığımızda üst düzey bir kamera dizilimi bizleri karşılıyor. 12 ve 20 megapiksellik çift kamerayla gelen Honor 9, portre ve bokeh modu gibi telefonlarda olmazsa olmaz efektleri verebiliyor.

3200 mAh’lik bataryadan güç alan Honor 9, Huawei’nin kendi geliştirdiği hızlı şarj teknolojisiyle hızlıca şarj olabiliyor. Siyah, altın ve mavi renk seçenekleri sunan Honor, fiyat konusunda kullanıcıları memnun edecek gibi duruyor.

Honor 9’un Çin pazarındaki fiyatlarına baktığımızda 323 dolar ile 441 dolar arasında değiştiğini görüyoruz. Honor 9’un hangi özellik ve fiyatlarla çıktığına bakalım;

Honor 9 - 4GB RAM / 64 GB Depolama : 323 dolar (1137 TL)

Honor 9 - 6GB RAM / 64 GB Depolama : 398 dolar (1403 TL)

Honor 9 - 6GB RAM / 128 GB Depolama : 441 dolar (1553 TL)

Telefonun Çin satış fiyatları bu şekilde. Ülkemizde çıkarsa bu fiyatlara ek olarak bir de vergileri eklemek gerekiyor. Sizce Honor 9 için bu fiyatlar uygun mu?