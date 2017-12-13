Honor'dan 4 Kameralı Yeni Telefon: 9 Lite

Huawei'nin alt markası Honor'un yeni telefonu 9 Lite'ın TENAA sertifikası alması sırasında görselleri sızdırıldı.

Akıllı telefon piyasasının büyük oyuncularından birisi konumuna gelen Huawei'n alt markası olan Honor'un yeni telefonunun göselleri sızdırıldı. Görsellerde cihazın 'fullview' ekranla donatılmış olduğu görülüyor. 5.65 inç büyüklüğünde olan ekranın 18/9 oranlarında olacağı ve 2160 x 1080 çözünürlük değerlerini barındırdığı belirtiliyor.

Her ne kadar TENAA listesinde işlemciye yönelik net ifadeler kullanılmasa da Honor 9 Lite'ın Kirin 659 yonga setini kullanacağı düşünülüyor. Telefon bunun yanında 3-4 GB RAM ve 32-64 GB'lik ROM seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihazın geri kalanına baktığımızda Honor 9 Lite'ın toplam 4 farklı kameraya sahip olacağı görülüyor.

13+2 MP'lik arka ve ön kameraya sahip olması beklenen telefon portre modunun hem selfie de hem de normal çekimde destekleyecek. Bununla birlikte en fazla 1080p video kaydı yapabilecek. Diğer yandan Honor 9 Lite bir microUSB kablosuyla şarj edilebilen 2.900mAh pil bulunduracak. Honor 9 Lite fiyatına gelince ne bekleyeceğimizden emin değiliz, ancak muhtemelen 200 $ etiket fiyatına sahip olacak.

Android 8 Oreo işletim sistemiyle kutudan çıkması beklenen Honor 9 Lite'ın 21 Aralık'ta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun ülkemize ne zaman geleceği ise tam olarak bilinmiyor.