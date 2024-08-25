Honor Magic 7 serisi için geri sayım devam ediyor. Kasım ayında tanıtılması beklenen Honor Magic 7 serisi, Magic 6'da olduğu gibi Magic 7 Pro, Magic 7 Ultimate ve Magic 7 RSR Porsche Design gibi modelleri içerecek.
Bu modellerden Magic 7 Pro'nun özellikleri tanıtımdan önce sızdırıldı. Çin'in sosyal medya platformlarında ortaya çıkan bilgiler, telefonun tüm özelliklerini ortaya koymuş oldu. Ayrıca cihazın arkasının nasıl gözükeceği de belli oldu.
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İşte Honor Magic 7 Pro'nun özellikleri
|Ekran
|6,82 inç 2K çift katmanlı OLED ekran, dört tarafı kavisli kenarlar, 120Hz yenileme hızı
|Teknoloji
|8T LTPO teknolojisi, yeni nesil Kunlun Glass ekran koruması
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen 4
|Depolama
|UFS 4.0
|RAM
|LPDDR5X
|Ön Kamera
|50 megapiksel, 3D derinlik algılama özellikli
|Arka Kamera
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|Batarya
|5.800mAh, üçüncü nesil Qinghai Lake batarya teknolojisi
|Şarj
|100W kablolu, 66W kablosuz hızlı şarj
|Ekstra Özellikler
|Ultrasonik parmak izi ve 2D yüz tanıma, Honor'ın geliştirilmiş göz koruma 3.0 teknolojisi, Uydu iletişim desteği
|IP Sertifikası
|IP68/69 suya dayanıklılık
|Çip ve motor
|C1+ RF çip, E1 verimlilik çip ve x-axis lineer motor
Elbette ki bu özellikler şimdilik söylenti seviyesinde ve bu özelliklerin lansmanla farklı olduğunu görebiliriz.