Honor Magic 7 Pro'nun bu yıl kasım ayında duyurulması beklenirken cihazın özellikleri de ortaya çıktı.

Honor Magic 7 serisi için geri sayım devam ediyor. Kasım ayında tanıtılması beklenen Honor Magic 7 serisi, Magic 6'da olduğu gibi Magic 7 Pro, Magic 7 Ultimate ve Magic 7 RSR Porsche Design gibi modelleri içerecek.

Bu modellerden Magic 7 Pro'nun özellikleri tanıtımdan önce sızdırıldı. Çin'in sosyal medya platformlarında ortaya çıkan bilgiler, telefonun tüm özelliklerini ortaya koymuş oldu. Ayrıca cihazın arkasının nasıl gözükeceği de belli oldu.

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İşte Honor Magic 7 Pro'nun özellikleri

Ekran 6,82 inç 2K çift katmanlı OLED ekran, dört tarafı kavisli kenarlar, 120Hz yenileme hızı Teknoloji 8T LTPO teknolojisi, yeni nesil Kunlun Glass ekran koruması İşlemci Snapdragon 8 Gen 4 Depolama UFS 4.0 RAM LPDDR5X Ön Kamera 50 megapiksel, 3D derinlik algılama özellikli Arka Kamera 50 megapiksel ana sensör (OmniVision OV50H)

50 megapiksel ultra geniş açı lens

50 megapiksel periskop telefoto lens IMX882 veya 200 megapiksel Samsung HP3 sensör teknolojisi Batarya 5.800mAh, üçüncü nesil Qinghai Lake batarya teknolojisi Şarj 100W kablolu, 66W kablosuz hızlı şarj Ekstra Özellikler Ultrasonik parmak izi ve 2D yüz tanıma, Honor'ın geliştirilmiş göz koruma 3.0 teknolojisi, Uydu iletişim desteği IP Sertifikası IP68/69 suya dayanıklılık Çip ve motor C1+ RF çip, E1 verimlilik çip ve x-axis lineer motor

Elbette ki bu özellikler şimdilik söylenti seviyesinde ve bu özelliklerin lansmanla farklı olduğunu görebiliriz.