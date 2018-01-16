Honor Twitter Hesabından Kullanıcılarını Üzen Açıklama!

Honor Hindistan Twitter hesabı, bir Honor kullanıcısının sorusu üzerine Honor 8 modeline Android Oreo güncellemesi yayımlanmayacağını açıkladı.

Bir akıllı telefon aldığınızda doğal olarak cihazınızın en azından 2 yıllık garanti süresi dolana kadar yazılım güncellemesi almasını beklersiniz. Fakat her akıllı telefon üreticisi, kullanıcılarına yazılım güncellemeleri konusunda yeterince cömert olmaz.

Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Huawei’nin alt markası olan Honor, Honor Hindistan resmi Twitter hesabı üzerinden bir kullanıcının sorunu cevaplarken Huawei Honor 8’in Android Oreo güncellemesi almayacağını açıkladı.

Şirket paylaştığı tweet’te, Honor 8’in Android 8.0 Oreo’ya yükseltilememesine gerekçe olarak donanımsal ve yazılımsal kısıtlamaları gösterdi. Bazı söylentilere göre ‘donanımsal ve yazılımsal’ kısıtlamalardan kasıt, eski telefonlara kaynak harcamak yerine yenilerine yatırıp yapmaktan ibaret.

Bu açıklama, Honor 8 sahibi olmayan bazı Huawei ve Honor kullanıcılarını da etkiliyor. Zira Huawei Mate 8 ve Honor V8 modelleri de Honor 8 gibi Huawei’nin Kirin 950 işlemcisinden güç alıyor. Bu nedenle aynı ‘donanımsal ve yazılımsal’ kısıtlamalar, onlar için de geçerli olabilir.